أحمد موسي عن القمة المصرية الأوروبية: هذا المشهد لم يحدث إلا بمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تحدثت على مؤتمر استثماري عالمي منتصف العام الثاني بمشاركة مصر، وهذا يعني رؤية أوروبية لمصر في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي والتبادل التجاري".

علق أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "هذا المشهد لم يحدث على مستوى الإقليم إلا في مصر".

وتابع: "الاجتماع المغلق ناقش كل القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة وعلى رأسها أزمة غزة وما يقوم به جيش الاحتلال بشأن الفلسطينيين".

وأوضح أحمد موسى: "الاجتماع تناول أزمة قطاع غزة وما يحدث فيه، إضافة إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات المتوقعة عن طريق الشراكة مع كبرى دول أوروبا".

استقرار الدولة المصرية

وأشار إلى أن وجود دول الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم؛ هو دليل على استقرار الدولة المصرية وقدرتها الاقتصادية الكبيرة في مواجهة التحديات الكبرى، معقبا: "الرئيس السيسي بيشتغل بقوة ومبيتكلمش كتير، وده اللي خلى أوروبا النهاردة تتكلم عن مصر، والعالم كله بيتكلم عن مصر مش أوروبا بس".