خالد يوسف: أنا ضد السينما النظيفة ومن يرفض التلامس فهمه قاصر (فيديو)

قال المخرج خالد يوسف، إنه ضد السينما النظيفة وخاض حرب ضد هذه الفكرة خلال 10 سنوات، مشددًا على أنه ضد مصطلح السينما النظيفة بكل ما يحمله من معنى، وهو مصطلح قاصر.

رفض التلامس في أي عمل فني هو فهم قاصر للفن

وأضاف خالد يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، أنه يرفض أي شرط يضعه الفنان أمامه من أجل المشاركة في أي عمل، موضحًا أن رفض التلامس في أي عمل فني هو فهم قاصر للفن.

وأوضح خالد يوسف الفن حالة يعبر عن الحياة بكافة تفاصيلها، منوهًا بأن التفاصيل الصغيرة تجعل المشاهد ينسى أنه يشاهد الفيلم، مؤكدًا على ضرورة أن يكون العمل متقن بشكل كبير، وأنه ضد السينما النظيفة وكل شخص حر.

وتابع: "قبل كده في وقت الحديث عن السينما النظيفة كان اللي يمسك ايد واحدة الدنيا تقوم"، موضحًا أن أي فنان حر في تصريحاته وأراءه وأفكاره.

كشف المخرج خالد يوسف سبب ابتعاده عن تقديم مشاهد جريئة في فيلم "الإسكندراني"، قائلا: "لأن في تصيد وبيسيبوا العمل كله ويمسكوا في أي حاجة تعمل تريند"، مضيفًا: "أنا عايز الفيلم يتشاف من غير تصيد، والفيلم ماكنش محتاج يكون في مشاهد جريئة".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حبر سري"، الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه يراعي المصنفات والمجتمع خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا، مؤكدا أن السوشيال ميديا أصبحت تعبر عن السلطة المجتمعية قائلا: "ممكن تدبح عمل أكثر من الرقابة الرسمية"، مضيفا أنه تجنب التصادم مع الجمهور.

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار إلى أنه يفكر في مراعاة أن فكرته تسبق المجتمع أم لا؟، ومتصادمة مع تقاليده أم لا؟، مؤكدا أن كل ذلك يجب أن يكون في الحسبان.

وتابع: "ماكناش بنحسبها كده، وكنا بنحسب حسبة الرقابة على المصنفات الفنية اللي هي سلطة الدولة، وكانت أكثر هاجس وبتقد الفن اللي نفسك تقدمه، والجمهور عجبه الفيلم بيدخله ولو ماعجبوش بيقاطعه"، مؤكدا أنه الآن أصبح هناك تعبيرا عن الأعمال الفنية من خلال السوشيال ميديا.