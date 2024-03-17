أحمد موسى: مصر سبب الاستقرار الأمني لدول أوروبا (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا: "الاجتماع السباعي اليوم في القاهرة تحدث فيه القادة الأوروبيون عن قيمة ومكانة مصر، واستقرار بلادهم النابع من استقرار مصر".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن الاستقرار الأمني لدول أوروبا سببه مصر.. وإحنا السبب إن أوروبا تكون مستقرة".

الشراكة مع أوروبا تشمل كل القطاعات

وتابع أحمد موسى: "الشراكة مع أوروبا تشمل كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاجتماعية والأمن، وهذا يعني أن العلاقة بين مصر ودول أوروبا تطورت كثيرا".

وأردف: "العالم كله كان يتابع نتائج عمل 10 سنوات من العمل والبنية التحتية والاستقرار الأمني والفعالية"، موضحا: "توقيع الرئيس السيسي على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة؛ لا يمكن يتخيل أحد أن يحدث إلا لو كانت مصر دولة قوية".

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، مؤتمرً صحفيًا، مع قادة الاتحاد الأوروبي، في قصر الاتحادية، وذلك عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وألقى الرئيس السيسي كلمته، قال في عدد من التصريحات الهامة والرسائل، وهذا ما تنشره "الوفد" في التقرير.

تصريحات الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي

مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وقعنا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو.

أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الرئيس السيسى لقادة الاتحاد الأوروبي: زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية فى دعم العلاقات المصرية الأوروبية.

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اتفقنا على رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.