جمجمة وجزء من كسوة الكعبة.. أحمد حلمي يكشف سر خواتمه الثلاثة (فيديو)

كشف الفنان الكوميدي أحمد حلمي سر الخواتم الثلاثة التي يحرص على ارتدائها باستمرار وقصة كل منهم ومن أين حصل عليه.

جزء من كسوة الكعبة

وقال أحمد حلمي خلال حواره اليوم مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، مساء اليوم أن أحد الخواتم به جزء من كسوة الكعبة، وحصل عليه من فاتن سعدالله التي أخذت جزء من كسوة الكعبة ووضعتها بالخاتم وأهدته له.

وأشار أحمد حلمي إلى أن الخاتم الثاني على شكل جمجمة ولكن غير واضحة بشكل كبير وتظهر كأنها بقعة سوداء واشتراه من إيطاليا.

وأوضح أحمد حلمي أن الخاتم الثالث هو خاتم شقيقه المتوفى والذي كان يحرض على ارتدائه ولا يخلعه من يديه، وبعد وفاته فهو يرتديه باستمرار