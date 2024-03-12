خبير تربوي يحذر من خطأ متكرر أثناء المذاكرة

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، من خطأ فادح يقع فيه الطلاب أثناء المذاكرة خلال العام الدراسي.

وأوضح الخبير التربوي أن استغلال الطلاب أوقات الراحة أثناء المذاكرة في الإمساك بالموبايل وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت يعد من أهم الأخطاء التى يقع فيها الطلاب أثناء الاستذكار.

ونبه الخبير التربوي إلى أن الموبايل يستهلك طاقات الطالب العقلية والذهنية بدرجة أكبر من المذاكرة نفسها، ما يجعلهم غير قادرين على الاستذكار الجيد فيما بعد.

استغلال فترات الراحة أثناء المذاكرة

ولفت الخبير التربوي إلى أفضلية أن تكون أوقات الراحة سلبية مثل الاسترخاء أو النوم أو الخروج لتغيير الجو، ما يفيد في استعادة الطالب نشاطه وتركيزه استعدادا للمذاكرة التالية.

وأضاف الخبير التربوي أن الراحة والاسترخاء يفيد في استيعاب الطلاب للمعلومات التى سبق أن ذاكرها قبل الراحة من المذاكرة.

وأشار الخبير التربوي إلى ضرورة تجنب تحديد الوقت المخصص للراحة والمخصص للمذاكرة مسبقا بل إن تحديد فترات الراحة والمذاكرة يختلف من طالب إلى أخر حسب قدراته العقلية وحالته الصحية والنفسية.

وأكد الخبير التربوي أن القاعدة العامة هنا أن يستذكر الطالب بلا انقطاع حتى يشعر بالتعب أو عدم التركيز، أو عندما ينتقل من استذكار مادة إلى مادة أخرى جديدة.

ونوه الخبير التربوي بأنه يجب أن تستمر فترة الراحة حتى يعود لديه الاسترخاء والقدرة على التركيز في المذاكرة مرة أخرى.

وحذر الخبير التربوي من النوم لساعات طويلة؛ لأن ذلك يفوق احتياجات الجسم ويصبح وسيلة للهروب من المذاكرة، ويؤدى إلى تراكم الدروس وتأجيل استذكارها.

كما حذر الخبير التربوي من التفكير كثيرا في الامتحانات والمجموع والنجاح مما يقلل من تركيزه على الاستذكار بل لا بد من تفريغ الذهن تماما للاستذكار والتحصيل وبذل الجهد والإنجاز، وأن يعى الطالب بأن التحصيل الجيد يؤدى إلى النجاح والتفوق .

ونصح الخبير التربوي بحفظ واستيعاب المعلومات والقواعد الأساسية في كل مادة وخاصة في السنوات الأولى من التعليم بشرط أن يكون الحفظ قائما على الفهم ولا يوجد تعلم حقيقي من دون وجود معلومات مخزنة في الذاكرة.

ودعا الخبير التربوي إلى تجنب الاستمرار في حضور دروس خصوصية لا يحتاج إليها سواء في موضوعات سهلة أو سبق أن شرحها نفس المعلم بل يمكن أن يكنفي فيها بمذاكرة الملزمة ومراجعتها.