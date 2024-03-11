تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وبحسب قرار وزير التربية والتعليم الجديد، تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى.

وتشمل قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.

ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

آلية دفع رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم آلية دفع رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والتي تكون من خلال البريد المصري ومنافذ فوري بكود رقم 66610.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم تمكين الطلاب من التسجيل لامتحانات اكتمال شهادة الدبلوم الفني للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تفعيل خدمة سداد الرسوم متاحة لجميع التخصصات المتاحة في المدارس الفنية، وتشمل التخصصات التالية: (الزراعي، الصناعي، التجاري، والفندقي).

تعديل موعد امتحانات نهاية العام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 بدلا من 25 مايو 2024.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024.

ولفت متحدث التربية والتعليم أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ يوم 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس.

وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

