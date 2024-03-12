كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 لعذر مرضي لدى الطالب.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة إقرار اللجنة الطبية المركزية بالمديرية بإصابة الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بقواعد تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 بعذر مرضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحانات الثانوية العامة 2024 للطالب المريض هى الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع فى دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يحظر حظرًا تامًا السماح لأى طالب في الثانوية العامة مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة فى أى مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته، لذلك عليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى الحالة المعروضة.

وأضافت أنه إذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته فى أداء الامتحان بالدور الثانى من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية فى المواد التى يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه إذا استمر العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثانى لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة فى هذا العام.

شروط المرافق في امتحانات الثانوية العامة 2024

ويمكن للطلاب في حالات إعاقات معينة اصطحاب مرافق في امتحانات الثانوية العامة بالشروط التالية: