بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس 4 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024.

وأضاف أو وزير التربية والتعليم قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

ولفت متحدث التربية والتعليم أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ يوم 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس.

تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقرر وزير التربية والتعليم تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024 التي أقرها مجلس التعليم قبل الجامعي.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ في 25 مايو 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

أما امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب شهادات الدبلومات الفنية فكانت تبدأ في يوم 1 يونيو 2024 على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

