بالمستندات| قواعد قبول الطلاب الجدد في المدارس الرسمية الدولية 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد قبول الطلاب الجدد في المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024-2025.
وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال في جميع فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي المقبل.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.
قواعد القبول في المدارس الرسمية الدولية
- يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم في مرحلة رياض أطفال في المدارس الرسمية الدولية عن طريق مسح الـ(QR) المدرج بالإعلان، والإجابة على جميع الأسئلة الموجودة بالنموذج.
- يشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) عن أربع سنوات، ولا يزيد عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.
- يتطلب التقديم في المدارس الرسمية الدولية أن يكون الطالب سليمًا، مع ضمان خلوه من أية إعاقات نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة.
- في حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.
- لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطى المهارات الآتية: المظهر الشخصي، والسلوك، ومهارات الرياضيات، ومبادئ معرفية، والمهارات الحركية، ومهارات التفكير).
- عقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط، ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.
- في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.
- لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.
- يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضًا صريحًا لالتحاق نجله في المدارس الرسمية الدولية.
- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني في المدارس الرسمية الدولية وفقاً للإطار التالي: مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولى الأمر أو " الوصي القانوني " على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث " المناهج - النظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها. يتم قبول الطالب / الطالبة طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.
- في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطاً تفضيلياً للقبول في المدارس الرسمية الدولية ويؤخذ الأكبر سنًا، ويتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولى الأمر بالسؤال عن موقف نجله في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع إدارة الفرع المتقدم له.
- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية، والإدارية، والتعليمية التي تحددها الطرفان سالفا الذكر، والمدارس مع الالتزام بقواعد شروط القبول.
- يقر ولى أمر الطالب بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى وفى حالة قيد حدوث ذلك تصبح مسئولية ولى أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدارس الرسمية الدولية غير مسئولة عن عدم قيد الطالب بالحكومة الإلكترونية في حالة تأخر ولى الأمر عن إنهاء الإجراءات.
- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أية معلومات عن حالة الطفل، يتحمل ولى الأمر المسئولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.