بالمستندات| قواعد قبول الطلاب الجدد في المدارس الرسمية الدولية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد قبول الطلاب الجدد في المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال في جميع فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي المقبل.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

قواعد القبول في المدارس الرسمية الدولية