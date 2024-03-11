حقيقة تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول حول تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما هو

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم الإثنين 10 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والاحصاء.

يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

يوم السبت 22 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

يوم السبت 13 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يوم السبت 20 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الديناميكا لشعبة علمى رياضة.