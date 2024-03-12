بعد التعديل| مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024، بعد التعديل.

وعدّل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بدلا من 25 مايو 2024.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 حتى 23 مايو 2024 حسب الجداول الموضوع من المحافظات في كل واحدة على حدة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بمراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في المدارس.

وتضع المديريات التعليمية في كل محافظة جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني مع الالتزام بمواعيد البدء والنهاية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وترك وزير التربية والتعليم آلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية في يد المحافظين على أن يتم إعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

ونبه وزير التربية والتعليم بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.

وتعتمد فكرة البوكليت، المطبقة على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في بعض المحافظات، على دمج ورقتي الأسئلة والإجابات في كراسة واحدة تحتوي على نحو 20 ورقة أو أكثر، مع وجود ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

ويستهدف نظام البوكليت الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، لوجود عدد كبير من الصفحات، وصعوبة تصويرها خلال اللجان وتداولها.







