الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 3 متهمين لحيازتهم أسلحة بيضاء في الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين )..بحوزة (4 متهمين). 

 

كما نجح في ضبط قضية سلاح نارى..ضُبط خلالها (طبنجة) بحوزة (متهم) إلى جانب ضبط قضيتين سلاح أبيض..ضُبط خلالهما (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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