إيجابية 10 حالات في تحليل المخدرات بين السائقين

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال فحص السائقين، عن فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.