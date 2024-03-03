الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 92 قطعة سلاح نارى بحوزة 88 متهما

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الأجهزة الأمنية، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (92 قطعة سلاح نارى بحوزة 88 متهما)  وذلك على النحو التالى:

 

(3) بنادق آلية.

(12) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(74) فرد محلى .

(165) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة متنوعة.

(179) قطعة سلاح أبيض.

 

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