تنفيذ 70 ألف حكم قضائي خلال يوم

واصلت الأجهزة الأمنية، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (70240) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(193) حكم جناية.

(20380) حكم حبس جزئى.

(3913) حكم حبس مستأنف.

(35105) حكم غرامة.

(10649) مخالفة.