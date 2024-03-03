الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط 31 شخصًا لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، في ضبط (31) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش –21 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهما لـ 25 منهم معلومات جنائية").

 

كما تمكنت من ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,370 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (7 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (557) حكم قضائى متنوع.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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