القبض على 15 متهمًا بالبلطجة

واصلت الأجهزة الأمنية، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط (15) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (250) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.