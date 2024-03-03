ضبط 4 قضايا إتجار في الممنوعات بأسوان

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسوان، في ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

كما نجحت في ضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وطلقتين) إلى جانب تنفيذ (670) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.