الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يواصل ملاحقة تُجار الكيف في دمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط، في ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 5,500 كيلو جرام لمخدر بانجو- كمية لمخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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