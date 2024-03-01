اشتباكات مشتعلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

نشبت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنيون صهاينة، منازل الفلسطينيين بأطراف بلدة جالود، جنوب شرق نابلس، ورشقها بالحجارة.

وتتركز الاشتباكات في مخيمي عقبة جبل وقلاديا الذي شهد اقتحامات صهيونية بتعزيزات كبيرة وجرافات أمس، بجانب مداهمة عدد من المنازل وخاصة الشهيد مناصرة منفذ عملية مستوطنة عيلي التي قتل فيها مستوطنان.

الاحتلال يستهدف هدم منزل الشهيد مناصرة

وأطلق الاحتلال النار صوب مركبة فلسطينية كان بها مواطنين فلسطينيين أحدهما كانت إصابته برصاصة بالخاصرة ليجري نقله إلى مستشفى مجمع فلسطين.

ومتوقع هدم قوات الاحتلال لمنزل الشهيد مناصرة منفذ العملية، خلال الأيام المقبلة، بجانب اعتقالات واسعة لأفراد عائلته واستدعاء أشقاءه.