الجمعة 01 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اشتباكات مشتعلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

نشبت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنيون صهاينة، منازل الفلسطينيين بأطراف بلدة جالود، جنوب شرق نابلس، ورشقها بالحجارة.

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اشتباكات ومواجهات باقتحام الاحتلال أحياء الضفة

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إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي في الضفة (شاهد)

وتتركز الاشتباكات في مخيمي عقبة جبل وقلاديا الذي شهد اقتحامات صهيونية بتعزيزات كبيرة وجرافات أمس، بجانب مداهمة عدد من المنازل وخاصة الشهيد مناصرة منفذ عملية مستوطنة عيلي التي قتل فيها مستوطنان.

الاحتلال يستهدف هدم منزل الشهيد مناصرة

وأطلق الاحتلال النار صوب مركبة فلسطينية كان بها مواطنين فلسطينيين أحدهما كانت إصابته برصاصة بالخاصرة ليجري نقله إلى مستشفى مجمع فلسطين.

ومتوقع هدم قوات الاحتلال لمنزل الشهيد مناصرة منفذ العملية، خلال الأيام المقبلة، بجانب اعتقالات واسعة لأفراد عائلته واستدعاء أشقاءه.

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