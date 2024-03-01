المخرج العالمي ستيف جيمس يكشف كواليس تكريمه في مهرجان الإسماعيلية (فيديو)

أكد المخرج العالمي ستيف جيمس، سعادته بتكريمه من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، قائلًا إنه تلقى رسائل عبر البريد الإلكتروني تطالبه بزيارة مصر وحضور المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "صباح جديد"، الذي يعرض قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه لم يكن لديه أي فكرة بشأن الشعب المصري، وسعدت بعدما علمت بمشاهدته لأفلامي.

وقال إنه لم يزر مصر من قبل، معربًا عن سعادته بزيارتها والحضور إلى مهرجان الإسماعيلية المهم والأمر مشوقا بالنسبة له.

وأشار إلى أنه يحب دائما الأفلام التسجيلية والوثائقية، لأنه يحب أن يخبر برواية وقصص الشعوب، ويود دائما أن يخبر حكاية قصص واقعية وروايات حقيقية عن شعوب حقيقية على أرض الواقع، وهناك قصص مذهلة ورائعة يمكن أن نستمع إليها من هذه الأفلام.

وأوضح أنه خلال عمله وتاريخه ركز على بعض الموضوعات بشأن الطبقات الاجتماعية خاصة في الولايات المتحدة، وكانت هناك بعض الموضوعات التي لها اهتماما كبيرا وفقا لثقافات مختلفة.

استمرار فعاليات مهرجان الإسماعيلية

تستمر فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لليوم الثاني ومن المقرر إقامة ماستر كلاس للمخرج الأمريكي ستيف جيمس بقاعة فندق تيوليب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وتستمر لمدة ساعتين وسيتقوم بإدارة الندوة المخرج ومبرمج البرامج الخاصة بالمهرجان مروان عمارة.

ويتحدث فيلم ستيف بعد عدم رؤية صديقه الأصغر لعدة سنوات، قرر مخرج الأفلام الوثائقية ستيف جيمس اللحاق بصبي إلينوي الذي كان يرشده ذات يوم. لم يعد جيمس المراهق المهووس الذي عرفه من قبل، أصبح ستيفن فيلدنج الآن شخصًا بالغًا متضررًا واجه مشاكل متكررة مع القانون. بينما يوبخ نفسه لعدم الحفاظ على علاقة أوثق مع صديقه القديم، يحاول جيمس فهم تطور فيلدينغ من طفل تعرض للإساءة إلى رجل مدان بارتكاب جرائم خطيرة.