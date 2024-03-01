نائب أمريكي سابق يكشف سر خلاف الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية (فيديو)

كشف بيري فلاورز عضو الكونجرس الجمهوري السابق، إنّه إنّه سيترشح لانتخابات الكونجرس في المنطقة الثالثة لولاية ميريلاند، مؤكدًا أنه سيفعل ما يمكنه لخدمة الشعب الأمريكي لو فاز بالانتخابات.

ورفض خلال حواره مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مشروع قانون الميزانية الجديدة الذي يحاول الديموقراطيون الضغط لتمريره، مؤكدًا أنهم يريدون إضافة 90 مليار دولار لمشروع القانون.

وتساءل: “ماذا سيحدث إذا أقر الكونجرس المشروع، ثم جاء الرئيس الجديد إذا كان ترامب؟”، موضحًا أنه سيكون ملزما بهذه الفاتورة البالغة 90 مليار دولار وهذا يعني استمرار الحرب في أوكرانيا وغزة وتايون، وهذا هو الغرض من الـ90 مليار دولار.

وأوضح، أن السبب في موقف الجمهوريين بمجلس النواب هو رغبتهم في توجيه ميزانية لضغط الحدود، بينما يسعى الديموقراطيين إلى تأجيل الميزانية، ولكن المشكلة هي أنه إن لم يجر إغلاق تلك الحدود، فالجمهورين لن يمرروا الميزانية وبخاصة أن الرئيس الجديد لن يتمكن من تغيير وجهة تلك الأموال وستذهب إلى الحرب في غزة وأوكرانيا وفي نهاية المطاف إلى تايوان.

نيكي هيلي تنتظر خروج ترامب من السباق الانتخابي

وأشار إلى أن نيكي هيلي مستمرة في سباق الانتخابات الرئاسية، لأنها تُمول من قبل الذين يريدون استمرار الحرب.

وذكر أنّ هيلي مديرة تنفيذية سابقة في شركة بوينج إحدى شركات المقاولات الدفاعية، لافتًا إلى أنها لا تملك دعما كبيرا كمرشحة للكونجرس، فقد خسرت الانتخابات في ولايتها، وبالتالي، فإن الأكرم لها ترك السباق الانتخابي.

وتابع: "القاعدة الشعبية الجمهورية لا تميل إلى تأييدها ومع ذلك تريد شق طريقها إلى الفوز أو لعلها في انتظار حدوث ما يخرج ترامب من السباق، وهي مدعومة من فئة مختلفة من الأمريكيين وليس الناخبين العاديين وينبغي عليها الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم الجمهوريين لتحقيق الفوز".