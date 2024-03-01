سائقو نقل الموتى يرفضون نقل جثمان المعارض الروسي نافالني وحلفاؤه يتوعدون (فيديو)

تشيع جنازة المعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو اليوم الجمعة، تحت أعين الأمن، ومخاوف من حملة قمع من الشرطة.

وقال أحد المقربين من نافالني، إن سائقي سيارات نقل الموتى رفضوا أخذ جثة المعارض الروسي من المشرحة، خوفًا من الوقوع في قبضة الأمن.

وأوضح فريق دفاع نافالني بعد أسبوعين من وفاته المفاجئة عن عمر 47 عاما بالسجن، أنه لم يسمح لهم باستئجار غرفة لوداع أليكسي بعد وفاته.

وأضافوا أنهم تلقوا اتصالات من مجهولين حتى لا ينقلون جثمان نافالني إلى أي مكان، داعين السكان للمشاركة في جنازته وأنصاره في مدن أخرى للتجمع لتكريم ذكراه.

ووعد حلفاء نافالني، ببث أحداث اليوم مباشرة عبر الإنترنت، متهمين الرئيس فلاديمير بوتين بقتله لعدم تقبل الحاكم الروسي فكرة إطلاق سراح نافالني في تبادل محتمل للسجناء.

سجين سياسي يستكمل مسيرة نافالني

بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، يحاول سجين سياسي آخر إبقاء الأمل في التغيير حيا حتى من وراء القضبان.

كان نافالني ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتحدثا يتمتع بشخصية كاريزمية مع بعض أنانية زعيم بالفطرة.

السيد كارا مورزا مثقف يتحدث بهدوء - أكثر من جماعات الضغط في الغرف الخلفية من جامعي الحشد.

إنه ليس اسما مألوفا في روسيا حتى الآن.

لكن الرجلين يشتركان في نفس الدافع والاقتناع بأن روسيا بوتين ليست أبدية وأن الحرية السياسية ممكنة.

وبينما أنتج نافالني مقاطع فيديو لفضح الفساد على أعلى مستوى من السلطة، ضغط كارا مورزا على الحكومات الغربية لفرض عقوبات تستهدف أصول المسؤولين وأموالهم المخبأة في الخارج.