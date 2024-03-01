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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (فيديو)

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة، واعتدت عليهم عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

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الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط

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برلماني إسرائيلي: المسجد الأقصى برميل بارود وتصريحات بن غفير تشعل الأوضاع

ونشرت قناة “القاهرة الإخبارية” مقطع فيديو يوثق، نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي المتاريس الحديدية منذ الليلة الماضية، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

فيما نجح الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاة فجر الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه، من أجل كسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الغاشم للشهر الخامس على التوالي.

قيود لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى قبل رمضان

وجاء ذلك رغم قيود الاحتلال العسكرية ومنعه لآلاف المصلين من الوصول إليه منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.

وشددت قوات الاحتلال الصهيونية، إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير، استعدادا لشهر رمضان، تزامنا مع تواصل الدعوات الفلسطينية للرباط في الأقصى وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك.

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