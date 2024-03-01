كيف يتعامل صبري فواز وشيرين رضا مع أبنائهما وسر نجاح "وبينا ميعاد"؟

كشف الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا، طريقة تربية أولادهما وتعاملهما معهم وقال فواز: "بتعامل معاهم على أنهم مختلفين عننا وحياتهم وواقعهم غيرنا، واللي نشأوا عليه وشافوه في 10 سنين مشافتهوش البشرية كلها في 3000 سنة فأكيد ناس مختلفة".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "أون إي"، الخميس، أنه شخص غير كلاسيكي موضحًا أن شخصية "حسن" التي أداها في مسلسل "وبينا ميعاد" هي التي صدرته بهذه الصورة.

وأوضحت شيرين، أن هناك فروق كبيرة بين الجيل القديم والجيل الحالي، قائلة: “إحنا اتربينا تربية مختلفة وماكنش عندنا تكنولوجي، وكنا ننزل من البيت ماحدش يعرف عننا حاجة موتنا ما موتناش غير لما نرجع، لكن دلوقتي الابن لو ماردش 5 دقايق بنقلق”.

وتابعت: "كنا لما نبقى عايزين نعرف معلومة بنروح نفتح الكتاب لكن هما بيلاقوها على التليفون، وهما مش فاهمينا لأنهم مش فاهمين يعني ايه مفيش تليفون في ايديهم، ولو أخدتيه منهم يحصلهم حاجة".

وأكد فواز أنه وافق على مشاركته في المسلسل لأنه يمس مشكلات الأبناء، مشيرا إلى أن نجاح المسلسل يرجع إلى مشاهدة الجيل الصغير غير متابعي الأعمال الفنية العربية.

ويشارك صبري فواز حاليًا فى مسلسل “وبينا ميعاد 2” الذي نال اعجاب الجمهور.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويذكر ان دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.