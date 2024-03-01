الجمعة 01 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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موقف الأطفال من الصيام في رمضان (فيديو)

صيام الأطفال
صيام الأطفال

أوضح الشيخ هشام محمد المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موقف الأطفال من الصيام خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا تدريبهم منذ الصغر.

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وقال خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن المسؤولية تقع على عاتق أولياء الأمور تجاه الأبناء، من ناحية تعليمهم أمور وتعاليم الدين والشريعة، ومن بينها الصوم الذي يعد أحد الأركان العظيمة لديننا.

وأضاف أنه لا بد من تربية الأطفال على الالتزام بتعاليم الدين وحب رسول الله، وأن يحبوا أن يكونوا بصحبة النبي محمد في الجنة، وهي أمور يجب غرسها في الأبناء.

يجب تدريب الأطفال على حب الرسول

وذكر أنه على الوالدين تعليم الأطفال، الصيام وتعويدهم وتدريبهم عليه منذ الصغر، مضيفًا: “الغاية كي يكونوا مع سيدنا النبي في الجنة، ولينالوا رضا الله عز وجل”.

وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في حياته يعلم الأطفال والصغار ويدربهم على الصوم، وحتى صوم النوافل مثل عاشوراء كان المسلمين الأوائل يصومونه ويعودون أبناءهم على صيامه.

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