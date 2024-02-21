محمد على يغير جلده فى" صيد العقارب"| غادة عبد الرازق ضافت ليا الكثير

أعلن الفنان محمد على رزق عن شخصيته ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، مشيراً: "هكون موجود في المسلسل بشخصية مصطفى، شقيق الفنانة غادة عبد الرازق وهذه الشخصية ستكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف محمد على رزق، معلقاً: "أحببت العمل أمام الفنانة غادة عبدالرازق التي ضافت ليا الكثير، كما أن التعاون مع المخرج أحمد حسن لم يمكن الأول وبيننا كيمياء، يعتبر فاهمين دماغ بعض، هذا ساعد على تذليل الكثير من العقبات في الدور".

وأكد محمد على رزق أن الجمهور سيجد اختلاف كبير في الشخصية التي يلعبها خلال أحداث مسلسل "صيد العقارب" وهذا بدأت تظهر ملامحه من خلال البوستر الذي طرحته الشركة المنتجة وهو شخص في يديه سبحة إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخري.

وتمنى محمد علي رزق أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت طرحه خلال دراما رمضان 2024، بمشاركة نجوم الفن الكبار والشباب المشاركين في العمل.

مسلسل صيد العقارب

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

وينتمي مسلسل "صيد العقارب" المكوّن من 30 حلقة إلى نوعية المسلسلات الدرامية التي تأخذ طابع الانتقام والدراما والتشويق، بسبب أحداثها التي ستدور حول مقتل شقيق غادة عبدالرازق ويشاركها البطولة الفنانة سيمون التي تجسد شخصية زوج رياض الخولي ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في "صيد العقارب" نخبة من ألمع النجوم وهم نجم الدراما الصعيدية الفنان أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، وأخرج مسلسل صيد العقارب المخرج الكبير أحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.