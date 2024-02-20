الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم رحلة 404 يحقق إيرادات متوسطة

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404

حقق فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة إيرادات بلغت 306,996 جنيه، أمس الاثنين، بشاشات السينما المصرية، ومن المتوقع أن يواصل الفيلم صعوده في شباك التذاكر خلال الأيام المقبلة.

 

وكان طرح مؤخرًا  البوستر التشويقي الخاص بفيلم  رحلة 404، ومن المقرر عرضه في العالم العربي١ فبراير القادم.

فيلم رحلة 404

تفاصيل فيلم رحلة 404

وظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainmentالسعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

txt

شاهد.. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بعنوان "محتال الحب"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "الحشاشين"

txt

رمضان 2024.. بوستر جماعي لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

txt

رمضان 2024| أحمد زاهر يطرح بوسترات مسلسله الجديد "محارب"

txt

أغنية "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

txt

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

txt

رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"

txt

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المعلم"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل مليحة

txt

رمضان 2024.. حسن الرداد يُطلق البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

مواد متعلقة

شاهد.. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بعنوان "محتال الحب"

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "الحشاشين"

رمضان 2024.. بوستر جماعي لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

رمضان 2024| أحمد زاهر يطرح بوسترات مسلسله الجديد "محارب"

أغنية "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المعلم"
الجريدة الورقية