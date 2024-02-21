رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن ماراثون رمضاني مميز هذا العام، ويأتي مسلسل "جودر" من أهم مسلسلات رمضان 2024 أحد أقوي أعمال الدراما هذا العام، مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال.

وخلال الأيام الماضية تم طرح البرومو التشويقي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة ونال بإعجاب المشاهدين وتخطي البرومو ما يقرب من مليوني مشاهدة، ما يدل على انتشار واسع للمسلسل وقصته.

مسلسل جودر

أحداث مسلسل "جودر"

وتدور أحداث "جودر" حول الحكايات والأساطير، فهي مقتبسة من رواية ألف ليلة وليلة في الإنتاج والتصوير، وتدور أحداثه حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر للأخوين سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أثرياء البلد.

وسبق وقدم ياسر جلال تجربة الـ15 حلقة للمرة الثانية على التوالي بعد أن قدم مسلسل "علاقة مشروعة"، رمضان الماضي 2023.

وحقق مسلسل "علاقة مشروعة" نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في بطولته أيضًا: مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub - سعدى جوهر".

ويشارك في بطولة "جودر" - ألف ليلة وليلة، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسلات رمضان 2024

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانون: أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.