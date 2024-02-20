رمضان 2024.. حمادة هلال يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المداح"

أطلق النجم حمادة هلال البوستر الدعائي له من مسلسل "المداح" من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر طرحه الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

علق حمادة هلال على البوستر، قائلاً: بسم الله توكلنا على الله .. المداح أسطورة العودة .. فى رمضان ٢٠٢٤ على mbcمصر ، المداح الجزء الرابع انشاءالله مسلسل مختلف.

مسلسل المداح

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ومن المفترض أن ينضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، حيث بدأ تصوير أولى مشاهده مؤخرا.

أبطال الجزء الثالث من المداح

شارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.