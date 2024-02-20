الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. حمادة هلال يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المداح"

مسلسل المداح
مسلسل المداح

أطلق النجم حمادة هلال البوستر الدعائي له من مسلسل "المداح" من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر طرحه الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

 

علق حمادة هلال على البوستر، قائلاً: بسم الله توكلنا على الله .. المداح أسطورة العودة .. فى رمضان ٢٠٢٤ على mbcمصر ، المداح الجزء الرابع انشاءالله مسلسل مختلف. 

مسلسل المداح

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

ومن المفترض أن ينضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، حيث بدأ تصوير أولى مشاهده مؤخرا.

 

أبطال الجزء الثالث من المداح

شارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

txt

فيلم رحلة 404 يحقق إيرادات متوسطة

txt

شاهد.. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بعنوان "محتال الحب"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "الحشاشين"

txt

رمضان 2024.. بوستر جماعي لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

txt

رمضان 2024| أحمد زاهر يطرح بوسترات مسلسله الجديد "محارب"

txt

أغنية "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

txt

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

txt

رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"

txt

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يطلق البوستر التشويقي لمسلسل "المعلم"

txt

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل مليحة

مواد متعلقة

فيلم رحلة 404 يحقق إيرادات متوسطة

شاهد.. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بعنوان "محتال الحب"

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "الحشاشين"

رمضان 2024.. بوستر جماعي لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

رمضان 2024| أحمد زاهر يطرح بوسترات مسلسله الجديد "محارب"

أغنية "سبب فرحتي" لأصالة وأحمد سعد تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

شاهد.. عمر كمال يطرح أغنية "الساحر"

رمضان 2024| أمير كرارة يطلق البوستر التشويقي لمسلسله الجديد "بيت الرفاعي"
الجريدة الورقية