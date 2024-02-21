رمضان 2024.. أجواء كوميديا تسيطر على برومو "أشغال شقة"

يشارك الفنان هشام ماجد بالماراثون الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل "أشغال شقة"، يضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم: الفنانة أسماء جلال بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.

وأعلنت منصة "شاهد" عن البرومو التشويقي لمسلسل "أشغال شقة"، وجاء الإعلان مليئا بالمواقف الكوميدية، نتيجة الصعوبات التي يواجهها الزوجان حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع أطفالهما.

أبطال مسلسل "أشغال شقة"

وظهر في البرومو عدد من أبطال مسلسل "أشغال شقة" والفنانين المشاركين به، وفي مقدمتهم أسماء جلال وهشام ماجد، وشيرين في دور والدة هشام ماجد، وسلوى محمد علي في دور والدة أسماء جلال، وأيضا مصطفى غريب، انتصار، إيمان السيد، نهى عابدين، وأنعام سالوسة.

من ناحية أخري، يذكر أن الفنان أحمد محارب كشف لموقع "في الفن" في تصريحات خاصة ملامح دوره في مسلسل "أشغال شقة" قائلا: "أقدم دور (رجب) وهو زوج (فايزة) التي تقدمها الفنانة مي كساب".

وتابع: "نظهر سويا أنا ومي كساب (رجب وفايزة) كضيفي شرف وبطلي حلقتين من حلقات العمل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، ويشارك به عدد كبير من ضيوف الشرف".

أحداث مسلسل "أشغال شقة"

تدور أحداث مسلسل "أشغال شقة" حول طبيب شرعي (هشام ماجد) يعيش حياة تعيسة مع زوجته المذيعة "ياسمين" التي تلعب دورها أسماء جلال، إلى أن يحدث شخوض النجم هشام ماجد موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "أشغال شقة"، الذي تشاركه بطولته الفنانة أسماء جلال بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.