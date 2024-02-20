الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حسن أبو الروس يستعد لـ "حرة يا فلسطين" متبرعاً بأرباحها لأهالي غزة

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

يستعد الفنان حسن أبو الروس لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "حرة يا فلسطين"، مساء اليوم، عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

 

وقرر حسن أبو الروس التبرع بجميع أرباح أغنيته الجديدة "حرة يا فلسطين" كمساعدات لأهالي غزة.

وروج حسن أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث قال: أنتظروا أغنية "حرة يا فلسطين" النهاردة الساعه 6 وجميع أرباح هذا العمل سيتم تقدميها كمساعدات لأخواننا في فلسطين، وهذا أقل ما يمكننا تقديمه".

حسن أبو الروس

تفاصيل مسلسل حالة خاص

من ناحية أخري، يذكر أن حسن أبو الروس شارك مؤخرا في مسلسل "حالة خاص"، وحقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية "عز".

 

وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول "نديم" المصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب "أماني النجار" غادة عادل.

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