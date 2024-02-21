الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. كواليس شخصية كزبرة فى "كوبرا"

كزبرة
كزبرة

انطلق الفنان الصاعد كزبرة فى عالم الدراما التلفزيونية، بعد نجاحه الأخير فى فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور النبوي، إلي مشاركته في مسلسل "كوبرا"، الذي ينافس به النجم محمد إمام، بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل كوبرا 

يقوم أحمد بحر في مسلسل كوبرا بشخصية سيكا، هذا الشاب الذي يمر بالعديد من الأزمات في العمل، ولكن يحاول التخلص منها، خلال أحداث العمل.

 

آخر أعمال كزبرة 

ويأتي ذلك بعد النجاح الأخير الذي حققه، أحمد بحر ـ كزبرةـ  في فيلم الحريفة بجانب نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وهو من إخراج طارق العريان، واستطاع العمل أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور إليه، حيث حقق ملايين الجنيهات فور طرحه في السينمات.

فيلم الحريفة

من ناحية أخري، ظهر أحمد بحر ضيفًا على برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وكشف فيه بعض الأسرار من حياته، قبل دخوله عالم التمثيل حيث قال: هدفي الأول كان التمثيل، ولجأت للغناء على السوشيال ميديا، عشان مكنتش عارف أوصل لهدفي، وحلمي بكر ما فهمش أنا عايز أقدم إيه.. وماقدرش أتخانق معاه لأنه أستاذ كبير، وفي البداية مكنتش عارف أمثل إزاي، لكن بدأت أعمل أي حاجة تسعدني زي أني أغني أو أعمل اسكتشات، أي حاجة المهم حد يشوفني، ولجأت لمواقع التواصل عشان أتشاف.

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الجريدة الورقية