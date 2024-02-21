رمضان 2024.. برومو "العتاولة" يجذب الجمهور لكشف علاقة أحمد السقا وباسم سمرة

حقق برومو مسلسل "العتاولة" نجاحاً كبيراً خلال لحظات من كشف منصة "شاهد" عنه، استعداداً لطرحه بالسباق الرمضاني المقبل 2024.

وقدم البرومو حالة من التشويق لمعرفة العلاقة بين أبطال العمل، وفي مقدمتهم أحمد السقا، ويبدو أن مدينة الإسكندرية ستكون ضمن أبطال مسلسل "العتاولة"، الذي جاءت جميع أحداث البرومو الخاص به على خلفية معالمها مثل قلعة قايتباي وكوبري ستانلي وأماكن تجمع الصيادين.

أظهر البرومو تداخل مسارات أبطال المسلسل، وانتماءهم لخلفيات اجتماعية مختلفة، منها الشعبي البسيط، ومنها حصد برومو مسلسل "العتاولة" إشادات من الجمهور خلال لحظات من كشف منصة "شاهد" عنه، استعداداً لطرحه على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

وقدم البرومو جرعة من التشويق لمعرفة العلاقة بين أبطال العمل، وفي مقدمتهم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، بالإضافة إلى زينة ومي كساب وصلاح عبد الله ونهى عابدين.

ويبدو أن مدينة الإسكندرية ستكون ضمن أبطال مسلسل "العتاولة"، الذي جاءت جميع أحداث البرومو الخاص به على خلفية معالمها مثل قلعة قايتباي وكوبري ستانلي وأماكن تجمع الصيادين.

أظهر البرومو تداخل مسارات أبطال المسلسل، وانتماءهم لخلفيات اجتماعية مختلفة، منها الشعبي البسيط، ومنها المرتفع ماديا.

أحداث مسلسل "العتاولة"

مسلسل "العتاولة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وميمي جمال وهدى الإتربي وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، المرتفع ماديا.

أبطال مسلسل "العتاولة"

مسلسل "العتاولة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وميمي جمال وهدى الإتربي وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.