الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. حالة من الإثارة والتشويق تسيطر على برومو مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

أعلنت منصة Watch iTعن البرومو الدعائي الثاني لمسلسل "سر إلهي"، الذي تخوض به النجمة روجينا فى الماراثون الرمضاني الدرامي 2024.

 

كشف البرومو الجديد عن اتهام "نصرة" الشخصية التي تلعبها روجينا بجريمة قتل، لكنها تنكر ارتكابها هذه الجريمة.

مسلسل سر إلهي

وأظهر البرومو تمتع "نصرة" بمكانة وتقدير عند جانب من شخصيات العمل، وهو ما نفهمه من جملة على لسان الفنان محمد ثروت تقول "نصرة طول عمرها شايلة همنا".

 

أما الفنانة مي سليم فأظهر البرومو أنها تنتمي إلى مجموعة قوية من الشخصيات ضمن أحداث العمل، كما نفهم من جملة تقول فيها: "أي حد هيحاول يؤذينا هنعلمه الأدب".

مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويحكي العمل قصة "نصرة" التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

 

يعرض مسلسل "سر إلهي" خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

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الجريدة الورقية