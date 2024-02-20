رمضان 2024.. هاجر أحمد تكشف عن شخصيتها في مسلسل "المعلم"

روجت الفنانة هاجر أحمد لمسلسلها الجديد "المعلم" والمقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت هاجر أحمد البوستر الرسمي للفيلم بصورتها، وعلقت:"الست دهب بنت المعلم بشر"، وتفاعل معاها متابعيها بوضع القلوب الحمراء.

مسلسل المعلم

وتشارك الفنانة هاجر أحمد في بطولة فيلم "بلموندو"، امام حسن الرداد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماءإبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال هاجر أحمد

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد بموسم عيد الأضحى كان فيلم «عمهم»، من تأليف وسام صبري، وإخراجحسينالمنياوي، بطولة محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.