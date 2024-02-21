بلقيس فتحي تطلق دويتو "خدي الغمرات" برفقة مروان خوري (فيديو)

أطلقت الفنانة بلقيس فتحي عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب فيديو كليب أغنية " خدي الغمرات"، ويشاركها العمل الفنان مروان خوري.

تفاصيل أغنية "خدي الغمرات"

وأغنية "خدي الغمرات" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، والكليب من إخراج بهاء خداج، وتبدأ بمقطع تقول كلماته:

خِدي الغمرات

خدي الضحكات

خدي البوسات

والآهات واللوعة

خود الاخلاص

خود الاحساس

خود الكلمات

واللي انقال من جمعة

أنا دمعة أنا شمعة

أنا غفوة ما عم توعا

أنا رحلة ما رح تخلص

أنا روحة وبلا رجعة

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أغنيات بلقيس كان "شذكرك بيا" التي طرحتها في ديسمبر الماضي، وهي من كلمات حازم جابر، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع حسام الدين.