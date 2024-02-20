الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

أعلنت منصة WATCH ITعن بوستر جديد لمسلسل الحشاشين الذي يخوض من خلاله الفنان كريم عبد العزيز سباق رمضان 2024، وذلك عبر الحساب الرسمي على "إنستجرام".

 

يتصدر الفنان كريم عبد العزيز البوستر الجديد لمسلسل الحشاشين وهو يجسد شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين ويظهر بجلباب باللون الأبيض.

أبطال مسلسل الحشاشين 

من ناحية أخري، يذكر أن مسلسل الحشاشين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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الجريدة الورقية