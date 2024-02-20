الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بعنوان "محتال الحب"

أغنية محتال الحب
أغنية محتال الحب

أطلق المطرب سعد لمجرد أحدث أعماله الغنائية باللهجة اللبنانية والتي تحمل عنوان "محتال الحب"، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

تفاصيل أغنية محتال الحب

وأغنية "محتال الحب" من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

محتال الحب

بيبيّن سهل بنظرة

ولمّا منحب

ما منقشع شي بالمرة

 

بياخدنا من كل شي حوالينا

من الوقت بيسرقنا

بيمشّينا مطرح ما بدّه

وما بيسأل شو بدنا

 

محتال الحب

بيبيّن سهل بنظرة

ولمّا منحب

ما منقشع شي بالمرة

 

وخلال يوم واحد، تمكنت أغنية "محتال الحب" لسعد لمجرد من تجاوز نصف مليون مشاهدة على قناته بموقع يوتيوب.

 

يذكر أن آخر أغنيات سعد لمجرد كانت "عندي فكرة"، التي طرحها بطريقة الفيديو كليب الشهر الماضي، وشاركته غناءها المطربة التونسية يسرا محنوش.

 

وأغنية "عندي فكرة" كلمات رامي العبودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع جلال الحمداوي.

 

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