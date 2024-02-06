"المركزي للنخيل" يعلن انطلاق مؤتمر الدولي للتمور سبتمبر المقبل

أقام المعمل المركزي للنخيل حفل للاعلان عن إطلاق منصة ملتقي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للتمور والذي سوف يقام خلال الفترة من 8 الي 9سبتمبر 2024 بقاعة مركز مصرالدولي للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات.



و استعرض الدكتور عز الدين العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل في كلمته الوضع الحالي للتمور المصرية ومعوقات الإنتاج والتصدير وكيفية التغلب عليها والاستفادة من تصدر مصر للدول المنتجة للتمور على مستوى العالم في تحسين التخزين والتعبئة والتجارة البينية والدولية من اجل الاستفادة من الاستثمارات التي تمت خلال السنوات السابقة .

و اضاف انه سيتم عرض عدد كبير من الأفكار من اجل الاستفادة من التمور بأكثر من صورة وكذلك المنتجات الثانوية والمخلفات بتقديم عدد كبير من المنتجات التي تحول هذه الفاقد الى مردود اقتصادي لكل من المزارع والمستهلك والمصنع وعلى الدولة بشكل عام من خلال توفير بدائل لما يتم استيراده من الخارج. وكان النقطة الأساسية هي العمل على زيادة الصادرات من التمور الى الضعف على الأقل لتصل الى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن.

و تم على هامش الملتقى عدد من اللقاءات الجانبية بين الدكتور عز الدين العباسي و أيفان غيراشينكو مستشار التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية ، و تم الاتفاق علي تعزيز التعاون بينهم وبين مركز البحوث الزراعية و فتح أسواق جديدة للتمور في روسيا.