رئيس مركز البحوث الزراعية: الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي

قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ملف الأمن الغذائي يواجه العديد من التحديات، بسبب محدودية الأراضي ومحدودية المياه، فضلًا عن التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وأكد أنه خلال الفترة الماضية تم التغلب على عدد كبير من التحديات، قائلا: حققنا طفرة في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير في الإنتاج الزراعي، بناء على مردود المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية.

50 محطة بحثية

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية، لديه 50 محطة بحثية منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في التوسع الرأسي للزراعة، متابعا: مصر رقم واحد في متوسط إنتاجية الأرز والقمح، وترتيبنا رقم 5 في البحث العلمي الزراعي.

وأكد عبد العظيم، أن البحث العلمي في مصر في القطاع الزراعي بخير، لافتا إلى أن مصر لديها أصناف من المحاصيل الزراعية جيدة التعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هناك أصنافا من محصول الأرز التي تتحمل درجات كبيرة من الملوحة، بما يتماشى مع التغيرات المناخية.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال النائب مقدم الطلب: من المتوقع أن يصل سكان العالم في 2030 إلى 8 مليارات ونصف مليار نسمة، ليصل بعدها في 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 70%.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفي ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.

وقال : استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بإعلان خطتها في هذا الشأن، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.