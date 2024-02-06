فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منح الطلاب فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد بعد التطوير.

ويصل قطار نظام التعليم الجديد إلى الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024-2025 ويصل إلى مرحلة الثانوية العامة خلال ثلاثة أعوام.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تطوير منظومة التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة تطوير نظام الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، استعدادًا لبناء المناهج الدراسية الجديدة.

حوار مجتمعي لتطوير الثانوية العامة

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الحوار سيتم بمشاركة جميه الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن رؤية تطوير الثانوية العامة تعتمد أيضًا على تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأكد وزير التربية والتعليم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب

ونبه وزير التربية والتعليم إلى دمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بدءًا من يوم 22 يونيو المقبل بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام المتبع في العام الدراسي الماضي 2022-2023 إذ تحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية.

وتصحح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب.

