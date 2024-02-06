وكيل تعليم الغربية يفتتح وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفنى

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقر وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بديوان المديرية، بحضور الأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والأستاذ محمد توفيق، رئيس الوحدة بالغربية، والسادة مديري الإدارات النوعيه.

تأتي بناء على القرار الوزاري رقم ٢٨ في 25/2/2021، المادة السادسة والتي تتضمن التنسيق مع جميع المحافظين لإنشاء فروع وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بجميع المديريات،

وكذلك بناء على الفاكس الوارد من الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص مقر لوحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني (CEQAT) في المديرية.

الجدير بالذكر أن الوحدة تختص بوضع خطة لتحسين وضمان جودة التعليم الفني بكافة مستوياته ونوعياته وفقاً لاستراتيجية الوزارة، ووضع نظام لمتابعة وتقييم أنشطة جودة التعليم الفني.

بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بجودة التعليم الفني، والإشراف على تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني من خلال وحدات تحسين وضمان الجودة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية.