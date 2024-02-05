بشير عبدالفتاح: روسيا قابلت الضربات الأمريكية ضد فصائل إيرانية برفض واستياء

أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، أن الجانب الروسي قابل الضربات الأمريكية ضد فصائل تابعة لإيران في المنطقة برفض واستياء، مشددًا على أن روسيا اعتبرت أن هذه الضربات تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة، وجاء ذلك خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الضربات الأمريكية ضد فصائل تابعة لإيران

وأوضح أنه إذا نجحت روسيا في حشد دعم دولي لإدانة هذه الضربات بمجلس الأمن، سيتطلب موافقة 9 أعضاء من مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا، مؤكدًا أن حلفاء الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا لن يسمحوا بإدانتها أو شجب هذه الضربات، وبالتالي ليس من المفاجأة أن يتم رفض المشروع، وهذا يجهض تحرك روسيا بمجلس الأمن.

وأضاف أن مجلس الأمن لن يوافق على قرار يدين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن التحرك الروسي، يعتبر من الخطوات المهمة في ظل الضغط الذي يوجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع الباحث السياسي، أن الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وروسيا، يشبه الحرب الباردة، وهذا قد ينذر بخطر يهدد العالم أجمع.

كشف صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، عن الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سوريا والعراق، قائلًا: “قمنا بالهجمات الأخيرة للرد على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة”، مشددًا على أن أمريكا تملك قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية وهناك تفاهم بين البلدين.

وأضاف “وربيرج”، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الضربات الأخيرة مجرد بداية ويمكن أن تتكرر مجددا.

أعربت سلطنة عمان، عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية ، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين. وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف.