"الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد" منتدى حوارى بمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط منتدى حوارى حول “الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد وتشجيع الاستثمار” بقاعة المركز وتأتي هذه الفعالية استمرارا لفعاليات الحملة الاعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة المصرية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع

أكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن اللقاء استهدف التعرف على أهم الإجراءات الحديثة المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار، وإلقاء الضوء على الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد والتأكيد على دور الأجهزة التنفيذية فى إقامة مشروعات حرفية وإنتاجية.

وأشارت سحر إلى أهمية تلك الحملة وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أهدافها وقد شارك فى المنتدى الحوارى ممثلو من مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى،شباب الخريجين بجامعة أسيوط

وأكد على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط إلى أن تقدم وريادة الدول جاء من خلال المشروعات الصغيرة وأن تحسين مناخ الاستثمار لجذب المال والعملات الأجنبية بات حتمية لتنمية الاقتصاد المحلى

وأضاف مصطفى إلى وجود منظومة إليكترونية واحدة تقدم جميع الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة لأصحاب المشروعات والمستثمرين وتضم الإدارة الهندسية، والعمل، والسلامة المهنية وصحة الغذاء والدفاع المدنى، كما يتم حاليا استخراج ما يعرف بالرخصة الذهبية لأصحاب المهن الحرة فى زمن قصير لتشجيع العمل الحر

ونوه مصطفى إلى أهم الخدمات التى تقدمها مديرية العمل بأسيوط تدريب وتأهيل شباب الخريجين من خلال مركز التدريب المهنى على الحرف المطلوبة فى سوق العمل ومنحهم شهادات معتمدة ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم

وقد تم فتح باب الحوار والمناقشة وتم الرد على جميع استفسارات الحضور الذى تفاعل مع موضوع اللقاء بشكل كبير وظهر ذلك جليا من خلال كثرة الأسئلة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة