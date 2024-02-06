الدولار ينخفض والسلع ترتفع.. ماذا يحدث فى الأسواق؟

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بقوة إلى نحو 50 جنيها بعدما سجل 71 إلى 73 جنيهًا كأعلى سعر خلال الفترة الماضية.

وقد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية السوق السوداء لتجارة العملة خلال تعاملات أمس الاثنين، وذلك عقب الانخفاض الحاد في سعره بداية الأسبوع الحالى، مما قام بدوره في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وقد سجل سعر الدولار خلال تعاملات أمس نحو 54 و55 جنيها بالسوق الموازية بعد أن تراجع بنحو 18 جنيها خلال تعاملات الأحد الماضى، مقارنة بمستوياته في منتصف الأسبوع الماضي.

وقد أثيرت حالة من الفزع بين المضاربين والتجار باقتراب خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، حيث جاء انخفاض سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض الدولار فى السوق السوداء، لم تنخفض أسعار السلع فى الأسواق عقب الانخفاض الكبير الذى شهده فى الأسواق، حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية.

ونرصد أسعار السلع بحسب آخر تحديث لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء كالتالي:

سعر الأرز اليوم

سجّل الأرز المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 34.44 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ

سجّل الفول المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 55.9 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ

سعر الدقيق اليوم - صورة أرشيفية

سجل الدقيق المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 27.74 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 6 فبراير 2024: 93.19 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ

سجّل السكر المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 39.03 جنيه/ للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 6 فبراير 2024: 28.69 جنيه/ للكيلو.

سعر العدس المعبأ

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 6 فبراير 2024: 68.12 جنيه/ للكيلو.

سعر زيت الذرة

سجّل زيت الذرة اليوم 6 فبراير 2024: 110.3 جنيه/ للتر.

سعر البيض البلدى

سجّل البيض البلدى اليوم 6 فبراير 2024: 5.89 جنيه/ للبيضة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اعتبار 7 سلع استراتيجية هي (السكر والأرز والزيت واللبن والجبن والفول والمكرونة) سلعًا استراتيجية، وتقرّر كتابة السعر على عبواتها ومراجعة ذلك شهريًا، لمدة 8 أشهر، بدءًا من تاريخ تطبيق القرار.

وكان قد أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك جهود حكومية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف جذب المزيد من الموارد المالية والبرامج التمويلية إلى مصر.

وتابع أن البيان الإيجابي الصادر عن بعثة صندوق النقد أسهم جميعها في التراجع الحاد بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية، إلى انعكاس تراجع سعر الدولار على بدء انخفاض بعض السلع مثل حديد التسليح،مشيرا إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة خلال اجتماع أمس الإثنين، بزيادة السلع بالأسواق استعدادا لشهر رمضان.

ولفت إلى استئناف مبادرات"أهلا رمضان" و"كلنا واحد"، لتوفير السلع للمواطن على مستوى مختلف المحافظات والمراكز الرئيسية بالمدن؛ خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع بالأسواق، فضلا عن تطبيق شركات السلع الغذائية قرار مجلس الوزراء، بشأن تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على السلع الأساسية ابتداء من مارس المقبل.