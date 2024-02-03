لاڤيينا يمدد عقد حارسه لثلاث سنوات ونصف

أعلن لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي تجديد تعاقد كامينى حارس مرمى الفريق الأول لمدة 3 مواسم ونصف.

أكد نادي لاڤيينا أن التجديد جاء حفاظاً على استقرار الفريق وزيادة تركيز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي أعلن تعيين الكابتن عبد الله البلاط مدرب مساعد للفريق الأول بالنادى مع الكابتن احمد صلاح المدير الفني والكابتن محمد شديد المدرب العام للفريق.

جدير بالذكر أن البلاط كان من العناصر الأساسية لفريق الاسيوطى سبورت بالدورى الممتاز كما لعب لأندية سموحة والجونة والمالية ولاعب منتخب مصر الأوليمبى

وعمل مدرب عام للفريق الأول بنادى مالية كفر الزيات.