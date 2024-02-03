السبت 03 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاڤيينا يمدد عقد حارسه لثلاث سنوات ونصف

كاميني حارس لافيينا
كاميني حارس لافيينا

أعلن لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي تجديد تعاقد كامينى حارس مرمى الفريق الأول لمدة 3 مواسم ونصف.

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"البلاط": مساعد مدرب للفريق الأول بنادى لافيينا

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المزين يعلن تشكيل أبوقير لمباراة لافيينا في دوري المحترفين

أكد نادي لاڤيينا أن التجديد جاء حفاظاً على استقرار الفريق وزيادة تركيز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

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وكان مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي أعلن تعيين الكابتن عبد الله البلاط مدرب مساعد للفريق الأول بالنادى مع الكابتن احمد صلاح المدير الفني والكابتن محمد شديد المدرب العام للفريق.

جدير بالذكر أن البلاط كان من العناصر الأساسية لفريق الاسيوطى سبورت بالدورى الممتاز كما لعب لأندية سموحة والجونة والمالية ولاعب منتخب مصر الأوليمبى 
وعمل مدرب عام للفريق الأول بنادى مالية كفر الزيات.

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