10 فبراير.. ختام العرض المسرحي "أكـتوبر الـذهبي" بقصر ثقافة قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن العرض المسرحي .. أكتوبر الذهبي، الذي يُنظمه مسرح المواجهة والتجوال، يستمر عرضه حتي 10 فبراير الجاري مجانًا لأبناء المحافظة.

وحضر المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء، ختام فاعليات المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، والذى اختتم بالعرض المسرحي أكتوبر الذهبى، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال وإشراف الفنان محمد الشرقاوي.

المحافظ والحضور

بالتعاون مع " وزارة الدفاع - إدارة قوات الدفاع الشعبي، ووزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير".

أشاد المحافظ، بمشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يهدف إلى نشر الوعى والتنوير فى ربوع مصر والتصدى للتعصب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التى يتم تقديمها فى قرى ونجوع المحافظة، والتى تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رحلة مسرح التجوال فى أعماق الريف:

وعبر المخرج محمد الشرقاوي، عن سعادته بالدعم المقدم من محافظ قنا المستمر لفعاليات وأنشطة العروض المسرحية ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وتذليله كافة العقبات لخروج المشروع في أفضل صورة، لخدمة أبناء ربوع وقرى المحافظة.

وكشف الشرقاوي، إنه فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبعد رحلاتها المتنوعة في أعماق قرى مصر ونجوعها، تبدأ فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مرحلة جديدة تهدف للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا إلى المد الثقافي والفنى .

ويدور العرض الفني المسرحى ” أكتوبر الذهبى” حول بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية خلال فترة نكسة ٦٧ كما يوضح كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في نصر أكتوبر العظيم ويجسده مجموعة من مبدعى مسرح العرائس، والعرض فكرة الدكتور أسامة محمد علي ومن إخراج رضا حسانين.

حضور الحفل:

حضر الحفل، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى، والنائبة سحر صدقى والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، ومحمود عبدالوهاب ابراهيم مدير عام اقليم جنوب الصعيد الثقافى.

والعقيد أشرف بغدادى المستشار العسكرى للمحافظة، وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بقنا والاقصر، وانور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي قرى المحافظة، التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".