ختام الدورة التدريبية لـ أئمة وزارة الأوقاف بالغربية بآداب طنطا

اختتمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء ، الدورة التدريبية للأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف، التي استمرت على مدار أربعة أيام بداية من 3 فبراير حتى 7 فبراير 2024 بكلية الآداب جامعة طنطا، في مجال اللغة العربية وآدابها ومعانيها.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن هذه الدورة انعقدت في إطار برتوكول التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف بهدف إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من أجل اكتساب المزيد من المهارات التفاعلية الثقافية والعلمية، مؤكدا أن جامعة طنطا مركز إشعاع ثقافي وحضاري وتعليمي داخل اقليم وسط الدلتا، موجها الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحرصه على التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة.

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص الجامعة على القيام بدورها تجاه المجتمع من خلال تقديم برامج جديدة مستحدثة في تدريب الأئمة، لتنمية وصقل قدراتهم علميًا ومعرفيًا.

أكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب على توفير كافة الاستعدادات لتنفيذ تكليفات رئيس الجامعة من خلال عقد العديد من الورش والدورات التدريبية لأئمة وخطباء مديرية الأوقاف بالغربية، معربا عن فخره بعلماء وأئمة وزارة الأوقاف بالغربية، وأن كلية الآداب هي منارة العلم والفكر والثقافة والعلوم الإنسانية بتخصصاتها العلمية المختلفة.

وقدم الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام مديرية الأوقاف بالغربية الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا ورئيسها على الجهد المبذول بصفتها منارة العلم والثقافة لخدمة الدين والعلم وعلى السادة الأئمة أن ينهلوا من بحر المعرفة الذي وفرته وزارة الأوقاف لهم بالتعاون مع جامعة طنطا.