أستاذ قانون يكشف عقوبة التلاعب بأسعار الذهب (فيديو)

أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا، أن هناك عقوبة بالقانون للمتلاعبين بأسعار الذهب، وهذه القلة تخضع لقانون العقوبات، فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والمادة 202 من قانون العقوبات، تتحدث عن فكرة التزييف، وتلاقي ذلك بنوع من الجسامة في العقوبة تبدأ من 5 سنوات، وحتى 15 سنة".

وأضاف حسن سند، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، "فيما يتعلق بألاعيب التزييف سواء الذهب أوغيره ، يمكن أن تضر بالاقتصاد القومي، وبالتالي المادة 203 تعاقب بالمؤبد، وذلك على الشريعة العامة التي تحكم التلاعب إذا كان يضر بالاقتصاد القومي".



وتابع أنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية، وأن يصطف الجميع صفا واحدا خلف الدولة.

وأردف: "يجب أن نعلم جميعا أن النظر بعين قاصرة نحو مصالح شخصية هو نوع من عدم الانتماء للوطن، وهذه ثوابت يجب أن يعلمها الجميع".

سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ارتفع سعر الذهب عالميا.

تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب

وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها أن هناك تدافع شديد اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: "العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، وأعتبر هذا تغير في الثقافة الاستثمارية المصرية".

وأشار إلى أن تدافع المواطنون على الشراء أثر على سعر الدهب بالارتفاعات المتتالية، مواصلا: "الناس اللى اشترت الذهب للاستثمار هتوصل لنقطة أنها محتاجة إلى تسييل الفلوس، ومع أول حركة بيع هتحصل في الأسواق هنلاقي السعر بينزل بشكل سريع وهيحصل تدافع للبيع".